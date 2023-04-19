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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.

Erkan Tiryaki  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
MKE Ankaragücü yarın Giresunspor'u konuk edecek

Ankara

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma yarın Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup olan başkent temsilcisi, 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligdeki 11 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek dindiren Bitexen Giresunspor ise 27 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

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