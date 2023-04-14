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Spor, Basketbol

Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.

Sezgin Pancar  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Fenerbahçe, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde finale yükseldi Fotoğraf: Sezgin Pancar - AA

Prag

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.

Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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