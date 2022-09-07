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Spor, Basketbol

EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.

Yunus Kaymaz   | 07.09.2022
EuroBasket son 16 turunda A Milli Takım'ın rakibi Fransa oldu

İstanbul

B Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.

Slovenya, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in performansının damga vurduğu maçta rakibini 88-82 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grupta üçüncü olması kesinleşen Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaşacak.

Doncic'ten tarihi performans

Slovenya'nın Fransa'yı yendiği maçta attığı 47 sayıyla takımını sırtlayan Luka Doncic, turnuva tarihinin bir maçta en fazla skor üreten ikinci sporcusu olarak tarihe geçti. Rekor, 1957 yılında bir maçta 63 sayı atan Belçikalı Eddy Terrace'a ait.

Karşılaşmada 39 dakika süre alan 23 yaşındaki Doncic, 47 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.


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