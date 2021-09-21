Dolar
8.66
Euro
10.16
Altın
1,771.73
ETH/USDT
3,031.40
BTC/USDT
43,174.00
BIST 100
1,392.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul başladı
logo
Spor, Basketbol

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ercan Doğan   | 21.09.2021
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

İstanbul

Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi.

Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
DSÖ Sözcüsü Harris'ten aşı karşıtlarına tepki: Sosyal medya yerine güvenilir kaynaklara başvurun
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti
Bebeğini göremeden ölen annenin üzüntüsünü yaşayan doktordan aşı çağrısı
ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek

Benzer haberler

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay başkanlığa adaylığını açıkladı

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: Taraftarımızla oynamayı çok özledik