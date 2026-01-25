Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Mutlu Demirtaştan  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
İstanbul

Chicago'daki United Center'da Boston Celtics'i 114-111 yenen Bulls, karşılaşma sırasında düzenlenen seremoniyle Rose'un 1 numaralı formasını emekli etti.

Rose, Bulls tarihinde Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen'dan (33) sonra forması emekli edilerek salona yerleştirilen 5. oyuncu oldu.

NBA tarihinin en genç MVP'si

Chicago doğumlu Rose, 2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçildi.

Bulls formasını 2008-2016 yıllarında giyen Rose, 2009'da sezonun en iyi çaylak oyuncusu, 2011'de ise sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödüllerine layık görüldü.

Ligde 3 kez all-star ve bir defa da sezonun en iyi 5'ine seçilen Rose, 22 yaşındayken NBA tarihinin MVP ünvanı alan en genç basketbolcusu oldu.

Oyun kurucu olarak görev yapan Rose, Bulls formasıyla çıktığı 406 normal sezon maçında 19,7 sayı, 3,7 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.

Eylül 2024'te kariyerine son veren 36 yaşındaki Rose, Bulls'un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies formaları da giydi.

