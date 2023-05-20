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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalanlar ve lige veda eden 2. takım belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan maçların ardından play-off'a kalan takımlar ile AYOS Konyaspor Basketbol'dan sonra lige veda eden ekip belli oldu.

Ali Korkmaz  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalanlar ve lige veda eden 2. takım belli oldu

İzmir

Normal sezon maçlarının yarınki Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Anadolu Efes ile Türk Telekom-Aliağa Petkimspor ve 21 Mayıs Pazartesi günkü Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacağı ligde bugünkü 4 müsabakanın ardından play-off oynamaya hak kazanan takımlar netleşti.

Lig üçüncüsü dışında diğer sıralamanın belli olduğu ligde Anadolu Efes yarınki Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçının kazandığı takdirde normal sezonu üçüncü bitirecek. Aksi sonuçta üçüncülüğü Pınar Karşıyaka elde edecek.

Play-off ilk turunda Türk Telekom-Galatasaray Nef ve Fenerbahçe Beko-TOFAŞ eşleşmeleri belli olurken, ligi üçüncü bitirecek ekip Darüşşafaka Lassa ile dördüncü ise Frutti Extra Bursaspor'la eşleşecek.

Düşme hattı

AYOS Konyaspor Basketbol'un daha önce veda ettiği ligde bugünkü karşılaşmaların ardından lige veda eden ikinci ekip Gaziantep Basketbol oldu.

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