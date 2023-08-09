Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu.
İstanbul
Türkiye'den 5 basketbol kulübün katıldığı 2023-24 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon kura çekimi yapıldı.
Beşiktaş ise elemelerde Polonya ekibi Polkowice ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 20 ve 27 Eylül'de oynanacak eleme maçlarında rakibini geçmesi halinde normal sezonda B Grubu'na dahil olacak. Beşiktaş, elenmesi durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak.
Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak.
Normal sezon grupları şu şekilde:
A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio (İtalya), Casademont Zaragoza, Valencia (İspanya), LDLC ASVEL (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek 2 takım
B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Villeneuve d'Ascq-LM, Basket Landes (Fransa), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), SERCO Uni Gyor (Macaristan), Elemelerden gelecek takım
Türk kulüplerinin yer aldığı grupların dağılımı şöyle:
C Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Union Feminine Angers (Fransa), Kibirkstis (Litvanya), Constanta (Romanya)
F Grubu: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 2. eşleşmenin kaybedeni, Olympiakos (Yunanistan), Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki 1. eşleşmenin galibi
H Grubu: Tango Bourges (Fransa), KP TANY Brno (Çekya), Grengewald (Lüksemburg), Sportiva Azoris Hotels-Antalya Toroslar Basketbol eşleşmesinin galibi
J Grubu: Umana Reyer (İtalya), Universitas Pecs (Macaristan), Bursa Uludağ Basketbol, Ragusa (Hırvatistan)
L Grubu: Elfic Fribourg (İsviçre), Arka Gdynia (Polonya), Roche Vendee (Fransa), Emlak Konut
Grupları ilk 2 sırada bitiren 24 takım ve en iyi üçüncüler kontenjanından 8 ekip, play-off turuna yükselecek.
Elemelerde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla eşleşen Antalya Toroslar Basketbol ise tur atlaması halinde H Grubu'nda mücadele edecek.
Çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak elemeler 21 ve 28 Eylül'de oynanacak. 12 Ekim'de başlayacak normal sezon maçları ise 30 Kasım'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.