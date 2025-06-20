Atina
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı.
Karşılaşmalarını Yunanistan'da oynayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yendi.
A Grubu'nda liderliği kesinleşen Fransa, B Grubu'nda ise Litvanya ve İtalya, ikide iki yaparak son maçlar öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi. A Grubu'nda İsviçre, B Grubu'nda da Sırbistan ve Slovenya'nın son 8 arasına girme şansı kalmadı.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
A Grubu:
İsviçre-Türkiye: 67-91
Fransa-Yunanistan: 92-56
Takım
O
G
M
A
Y
Av
1
Fransa
2
2
0
163
125
38
2
Türkiye
2
1
1
160
138
22
3
Yunanistan
2
1
1
143
157
-14
4
İsviçre
2
0
2
132
178
-46
B Grubu:
Litvanya-Sırbistan: 74-63
İtalya-Slovenya: 77-66
Takım
O
G
M
A
Y
Av
1
İtalya
2
2
0
147
127
20
2
Litvanya
2
2
0
151
134
17
3
Slovenya
2
0
2
137
144
-7
4
Sırbistan
2
0
2
124
144
-20
C Grubu:
Çekya-Karadağ: 89-44
Belçika-Portekiz: 81-52
Takım
O
G
M
A
Y
Av
1
Çekya
1
1
0
89
44
45
2
Belçika
1
1
0
81
52
29
3
Portekiz
1
0
1
52
81
-29
4
Karadağ
1
0
1
44
89
-45
D Grubu:
Büyük Britanya-İspanya: 70-85
Almanya-İsveç: 89-76
Takım
O
G
M
A
Y
Av
1
İspanya
1
1
0
85
70
15
2
Almanya
1
1
0
89
76
13
3
İsveç
1
0
1
76
89
-13
4
Büyük Britanya
1
0
1
70
85
-15