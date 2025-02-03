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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü İtalya ile İstanbul'da oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıktı.

Metin Arslancan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya maçı biletleri satışa çıktı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Basketbolseverler, Türkiye-İtalya maçının biletlerini "Biletix" üzerinden satın alabilecek.

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