Dolar
18.23
Euro
18.35
Altın
1,718.94
ETH/USDT
1,749.40
BTC/USDT
21,624.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

Ercan Çakar   | 12.09.2022
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu

Berlin

Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Ukrayna-Polonya: 86-94

Finlandiya-Hırvatistan: 94-86

Sırbistan-İtalya: 86-94

Yunanistan-Çekya: 94-88

Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı:

18.15 İspanya-Finlandiya

21.30 Almanya-Yunanistan

14 Eylül Çarşamba

18.15 Fransa-İtalya

21.30 Slovenya-Polonya

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu

Benzer haberler

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet