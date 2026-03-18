Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, bugün başlayacak.

Emre Aşıkçı  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün ve yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

Bugün:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): (0-2)

Yarın:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): (1-0)

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şüheda 1915" Tiyatro Gösterimi'ni izledi
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için fırtına uyarısı
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Gelibolu'da "57. Alay ruhu" yeniden canlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları oynanacak

Galatasaray, İngiliz takımlarına son 5 maçta büyük üstünlük kurdu

Galatasaray, İngiliz takımlarına son 5 maçta büyük üstünlük kurdu
Galatasaray Avrupa'da 339. kez sahne alacak

Galatasaray Avrupa'da 339. kez sahne alacak
