Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı
Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Tel Abyad
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.