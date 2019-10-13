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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Ömer Koparan,Adham Kako,Levent Tok,Mohamad Misto,Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 13.10.2019
Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden kurtarıldı

Tel Abyad
Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

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