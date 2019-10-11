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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Fırat'ın doğusunda 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce yapılan taciz ateşlerine karşılık verildiğini ve 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Duygu Yener   | 11.10.2019
Fırat'ın doğusunda 16 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün açılan taciz ateşlerine karşılık verildiği, 16 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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