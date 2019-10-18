Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla #TürkiyeKazandı— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 17, 2019
Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye 🇹🇷
Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.