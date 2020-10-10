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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan ateşkese rağmen Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes başladı. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 10.10.2020
Ermenistan ateşkese rağmen Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

Bakü

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girdi. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada ise Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı. 

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