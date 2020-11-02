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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 02.11.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.


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