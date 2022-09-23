Dolar
18.41
Euro
17.82
Altın
1,642.39
ETH/USDT
1,286.00
BTC/USDT
18,695.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Ayrımcılık Hattı

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a "azınlıklar" yanıtı

Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı tutumunun çağdaş azınlık hakları standartlarını ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Behlül Çetinkaya   | 23.09.2022
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a "azınlıklar" yanıtı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası marjında Genel Kurul Başkanınca düzenlenen Azınlıklar Bildirgesi’nin kabulünün 30'uncu yıldönümü konulu yüksek düzeyli toplantıda Türkiye'nin yaptığı beyanda Batı Trakya Türklerinin temel hak ve özgürlüklerine yapılan ihlaller dile getirilirken AB temsilcisinin Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik iddialarına da yanıt verildi.

Türkiye'nin beyanında asırlardır hoşgörülü ve kültürel çoğulculuk mirasına ev sahipliği yapıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, tarihin her döneminde zulümden kaçanlar için bir sığınak." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'da mültecilere yönelik hoşgörüsüzlüğe de vurgu yapılan beyanda Türkiye'nin bu dönemde 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Anayasanın da temel hak ve özgürlükleri güvence altına aldığına işaret edilen beyanda, Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklara mensup vatandaşların Lozan Antlaşması çerçevesinde kendi okullarına, ibadethanelerine, vakıflarına, hastanelerine ve basın-yayın organlarına sahip oldukları fakat Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına davranış biçiminin, uluslararası insan hakları hukukunu ve çağdaş azınlık hakları standartlarını ihlal ettiği, Batı Trakya Türk azınlığının, Yunan hükümeti tarafından halen etnik azınlık olarak tanınmadığı, azınlık derneklerinde "Türk" kelimesini kullanmalarının dahi engellendiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yunanistan hakkında bu konuda 10 yıldan fazla süre önce verdiği ihlal kararlarının halen uygulanmadığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin beyanında ayrıcı Yunan makamlarının Türk azınlığın haklarından tam anlamıyla yararlanmalarının önündeki tüm engelleri kaldırması gerektiği belirtilerek, AB temsilcisinin beyanında gündeme getirdiği, Ankara'nın Rum azınlığın korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği yönündeki asılsız iddiaları reddedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu
Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a "azınlıklar" yanıtı

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a "azınlıklar" yanıtı

Batı Trakya Türklerine yönelik ayrımcılık anaokullarında başlıyor

Tehdit edilen İskeçe Milletvekili Zeybek: Gerginliğin kimseye faydası yok

Türkiye'den İskeçe Milletvekili Zeybek'in ölümle tehdit edilmesine tepki

Türkiye'den İskeçe Milletvekili Zeybek'in ölümle tehdit edilmesine tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet