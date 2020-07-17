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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı bölgesinde orman yangını çıktı.
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Dünya, Ayasofya Camii

Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisi olması temennisinde bulundu.

Said İbicioğlu   | 17.07.2020
Umman Müftüsü'nden Ayasofya mesajı: Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulmasının habercisi

İstanbul

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Minarelerinden ezan sesleri ve mihrabında rüku ve secdelerden yoksun bırakıldıktan sonra ve neredeyse bir asırdır bunun için yas tuttuktan sonra Ayasofya'nın tekrar İslam'ın rahmetine dönmesine sevinen ve kutlayan bütün İslam alemine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararını Türk halkı ve yöneticileri tarafından atılan başarılı bir adım olarak nitelendiren Halili, şunları kaydetti:

"Ümmetin duruşu, inşallah Mescid-i Aksa'nın Müslümanların eline geçmesi ve işgalden kurtulması ile yakında yaşanacak büyük sevinçlerin habercisidir."

Umman Müftüsü Halili, 12 Temmuz'da da Ayasofya kararından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam alemini tebrik etmişti.

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