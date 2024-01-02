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Ekonomi, Asrın felaketi

Turkcell, depremzedelere yönelik 3,5 milyar liralık bağış ödemelerini tamamladı

Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı.

Uğur Aslanhan  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Turkcell, depremzedelere yönelik 3,5 milyar liralık bağış ödemelerini tamamladı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell'in depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın "Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar lira bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

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