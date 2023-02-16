Türk Kızılayın birinci basamak sağlık hizmeti verecek araçları deprem bölgesine gitti
Türk Kızılay, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarıyla deprem bölgelerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunacak.
Ankara
Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini, mobil sağlık araçlarıyla takviye ediyor.
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, özellikle kırsal kesimde yaşayanların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için 6 mobil sağlık aracı afet bölgesine gönderildi.
Araçlar yarın deprem bölgesinde hizmete başlayacak
Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesi'nden mobil sağlık araçlarını bölgeye uğurlayan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, basın mensuplarına bilgi verdi.
Mobil sağlık araçlarıyla her yere ulaşabilmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Burada gönüllü doktorlarımız, hemşirelerimiz, psikologlarımız görev yapacaklar. Her 6 aracın içinde bir hekim, hemşire, psikolog, röntgen teknisyeni ve beraberinde de Hacettepe Üniversitesi koordinesiyle bir halk sağlığı uzmanımız olacak." dedi.
Yılmaz, her ile bir araç göndermek üzere planlama yapıldığını, planlamaların sahadan gelecek taleplere göre şekilleneceğini bildirdi.
İçerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapacak.
Araçlar, yarından itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti verecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.