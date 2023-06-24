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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay deprem bölgesinde yemek dağıtımını sürdürüyor

Türk Kızılay, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde yemek dağıtımına devam ediyor.

Gökhan Çalı, İzzet Mazı  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Türk Kızılay deprem bölgesinde yemek dağıtımını sürdürüyor Fotoğraf: Gökhan Çalı / AA

Kahramanmaraş

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yıkım yaşanan bölgeye sevk edilen Türk Kızılay ekipleri, bir yandan arama kurtarma ve barınma sorununun çözümüne yönelik hizmet verirken diğer yandan mobil ve sahra mutfaklar aracılığıyla beslenme ihtiyacının karşılanması noktasında çalışma yürüttü.

Adana Afet Müdahale Müdürü ve Pazarcık Ekip Başkanı Onur Beyazyeşil, AA muhabirine, depremlerin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kurumun teyakkuz haline geçtiğini ve ekiplerin sahaya hareket ettiğini söyledi.

Türk Kızılay olarak en kısa sürede sıcak yemek üretimine başladıklarını anlatan Beyazyeşil, bu çerçevede depremin ilk gününden itibaren depremzedelere üç öğün sıcak yemek hazırladıklarını ve dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Beyazyeşil, sıcak yemek hizmeti verdikleri alanlarda yarım litrelik yaklaşık 100 milyon şişe içme suyu dağıttıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay olarak şu anda sahada 611 personel ve 325 gönüllümüzle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yemek dağıtımlarımız üç öğün devam etmektedir. Kırsal mahallelerde hijyen seti ve gıda kolisi dağıtımı ile mobil sağlık hizmetimiz devam ediyor. Yine sahada şu anda 29 ikram aracımız faaliyetini göstermekte. 27 mobil mutfak ve 70 sahra mutfağımız vatandaşlarımıza beslenme hizmetini sağlamak üzere sahada."

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