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Gündem, Asrın felaketi

Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği deprem nedeniyle yardım kampanyası düzenleyecek

Kırklareli Üniversitesi'nin de üyesi olduğu Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği (WUACD), "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için yardım kampanyası düzenleyecek.

Ufuk Ertop   | 20.02.2023
Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği deprem nedeniyle yardım kampanyası düzenleyecek

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya, Malezya, Filipinler, Pakistan, Bangladeş, Tayvan, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Tayland, Kamboçya, Doğu Timor ve Libya'daki 30 üniversitenin temsilcilerinin katılımıyla afet gündemiyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremler ele alındı.

Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi toplantıda, depremin Türkiye üzerindeki etkisini anlatarak, deprem acil durum eylem planı kapsamındaki faaliyetleri ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Airlangga Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih Toplumsal Kalkınma İçin Dünya Üniversiteler Birliği üyelerinin Türkiye'ye maddi ve manevi destek olmak istediklerini bildirdi.

Orta ve uzun vadede Kırklareli Üniversitesi ile gerçekleştirilebilecek projeler vasıtasıyla depremden etkilenenlere psikososyal destek sağlamak istediklerini aktaran Puspaningsih, ayrıca afet yönetimi konularında da birlik üyeleri arasında deneyim ve bilgi transferi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda, birlik üyesi ülke üniversitelerinin katılımıyla yardım kampanyası düzenleyerek bağış yapma kararı alındı.

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