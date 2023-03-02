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Gündem, Asrın felaketi

Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı

Yaklaşık 500 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Maraş Çarşısı'nda 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf yeniden iş yerlerini açıyor.

Veysel Altun, Fatih Mehmet Kürkçü   | 02.03.2023
Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu beyi Alaüddevle Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan Tarihi Maraş Çarşısı'nda, depremlerin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Çarşı esnaflarından Necmettin Çınarlıdere, AA muhabirine, esnafın depremin ardından yavaş yavaş çarşıya dönmeye başladığını söyledi.

Tarihi Maraş Çarşısı'nın kent genelinde ticaretin döndüğü yer olduğuna işaret eden Çınarlıdere, "Maraş'ın geneli buradan alışveriş yapardı. Şimdi alışverişten çok insanların üzerindeki psikoloji dağılsın diye dükkana geliyoruz. Kapalı çarşı dimdik ayakta, yeniden eski haline gelmesi için buradayız. Ufak tefek alışveriş olmaya da başladı." dedi.

Çarşıda baharat dükkanı bulunan Hakan Akçakale de geçirdikleri depremin bu zamana kadar gördükleri en büyük felaket olduğunu dile getirdi.

Kent sakinlerine moral olması için dükkanlarını açtıklarını anlatan Akçakale, "Herkes birbirine bakarak güven kazanıyor. İlk günlere göre şu an daha iyiyiz. Kahramanmaraş zamanla toparlanacaktır. Allah güç kuvvet verdikten sonra bunun da üstesinden geliriz." diye konuştu.

"Buraya para kazanmak için gelmedik"

Çarşıda bıçak satan Mehmet Kuz ise çok zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Depreme evde 4 çocuğumla yakalandım. Ben 3 çocuğumun üzerine kapandım, diğerini de eşim aldı. Allah kimseye yaşatmasın. Bugün buraya para kazanmak için değil, sadece o psikolojiden uzaklaşmak için geldik. Vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz. Çok şükür bizim iş yerimizde zarar yok ama diğer esnaf arkadaşlarımızın zararı çok büyük, onlara da geçmiş olsun diyoruz."

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