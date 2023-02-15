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Gündem, Asrın felaketi

SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 200 özel uçuş gerçekleştirdi.

Hatice Şenses Kurukız   | 15.02.2023
SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı

İstanbul

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, depremler nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek veya askıya almak isteyenlere, 5 Şubat'tan önce yaptıkları ve 14-28 Şubat tarihleri arasında planladıkları tüm yurt içi uçuşları için yeni uçuş tarihi en geç 31 Mart 2023 olacak şekilde ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, deprem bölgesinden gerçekleştirdiği ücretsiz tahliye uçuşlarını da 20 Şubat'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Yolcular, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşları için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilecek.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 200 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda yaklaşık 5 bin arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 11 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 174 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

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