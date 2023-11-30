Dolar
28.86
Euro
31.51
Altın
2,038.27
ETH/USDT
2,027.70
BTC/USDT
37,703.00
BIST 100
8,028.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan kalıcı konutlardan yapımında sona gelinen 897'si 1 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Müslüm Etgü  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da TOKİ tarafından yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evinden temeli atılan 4 bin 469 konuttaki çalışmalar devam ediyor.

Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan 897 konut, çevre düzenlemesinin ardından aralık sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

Konutlardan 897'si yeni yıl başlamadan teslim edilecek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Şanlıurfa'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşlara yeni konutlarını bir an önce teslim etmek üzere sıkı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

TOKİ tarafından Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik'te toplam 5 noktada konut yapımlarının devam ettiğini dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"İlimizde inşası devam eden deprem konutu sayımız 4 bin 469, bunların inşallah 897'sini aralık sonunda, yeni yıl başlamadan önce vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Eyyübiye ilçemizde 363, Birecik'te 534 olmak üzere toplam 897'sinin teslimi için son hızla çalışmalar devam ediyor. Diğerlerinin yapım çalışmaları da inşallah önümüzdeki yıl mayıs ayından itibaren tamamlanmış olacak. Mayıs ve haziran gibi diğer geri kalan bölümlerin de teslim edilmesini planlamaktayız. 4 bin 469 konutun tamamı 2024 yaz aylarından önce vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Buna ilave olarak da yeni planlamalar devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli ve İstanbul açıklarında yarın fırtına bekleniyor
MSB: 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1976'ya ulaştı
Adalet Bakanı Tunç: Muhataplarımızdan terörle mücadelede aynı samimiyet ve kararlılığı bekliyoruz
Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
"İkili doğrulama" ve "farklı parola" siber dolandırıcılara karşı kalkan oluyor

Benzer haberler

Umut Tırı'nın yolculukları belgesel oldu

Umut Tırı'nın yolculukları belgesel oldu

Şanlıurfa'daki 897 deprem konutu 1 ay içinde teslim edilecek

Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak

Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin su teminini DSİ yapacak
İskenderun Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı

İskenderun Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı
Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Mehmet" adı verildi

Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe "Mehmet" adı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet