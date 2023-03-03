Sahaf dükkanındaki mezatlardan depremzedelere uzanan yardım eli
Kadim Sahhaf Kurucusu Ömer Çakır, gelirini depremzedelere göndermek üzere yaptığı kitap mezatlarına ilişkin, "Şu ana kadar 6 mezatta 415 bin lira bağış toplandı. Allah nasip ederse hedef 1 milyon lira. Biraz hedefi yüksek tutmaya çalışıyoruz." dedi.
İstanbul
Çakır, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlediği kitap mezatlarından elde ettiği geliri afetzedelere bağışlıyor.
❝Şu ana kadar 6 mezatta 415 bin lira bağış toplandı. Allah nasip ederse hedef 1 milyon lira❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 3, 2023
Kadim Sahhaf Kurucusu Ömer Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlediği kitap mezatlarından elde ettiği geliri afetzedelere bağışlıyor https://t.co/wIpC2wCu26 pic.twitter.com/97bsLXHveD
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi bölümünden mezun olan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahaflığın kendine has lezzetli bir meslek olduğunu söyledi.
Çakır, uzun yıllar sahaf olarak çalışmayı temenni ederek, "Son zamanlarda genç sahaflar biraz daha çıkmaya başladı. Genel olarak sahaflar yaşlı ama bunların bir gençliğinin olması lazımdı. Biz onlara denk gelemedik. Demek ki bir jenerasyon kaybı var. Benim tahminim önümüzdeki 15- 20 yılda genç sahaf arkadaşlardan epey meşhur olanlar çıkacak." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini aldıktan sonra bölgeye gitmeyi düşündüğünü ancak arama kurtarma eğitiminin olmamasının eksikliğini hissettiğini söyleyen Çakır, "Biz ne yapabiliriz?" sorusu üzerine yardım mezatları yapma fikrinin ortaya çıktığını ifade etti.
"Şimdiye kadar birer gün arayla 6 mezat yaptık"
Ömer Çakır, depremin ertesi gününden itibaren mezat düzenlemeye başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar birer gün arayla 6 mezat yaptık. Bu mezatlar için kendi kitaplarımı satıp yardım için bağışlamaya niyetlendim. Ama sonra hiç tanımadığım insanlardan belki 3 bin, belki daha fazla kitap bağışı geldi. Bir kısmını geri çevirmek zorunda da kaldım. Gerçekten seçmece kitaplar hepsi. Eşim bana şöyle dedi, 'sahaf olalı bu kadar iyi kitaba denk gelmemiştin'. Gerçekten çok güzel kitaplardı hepsi."
Depremin etkilerinin uzun bir süre devam edeceğine işaret eden Çakır, "Normalde pazartesi ve cuma günleri kendi mezatlarımızı yapıyoruz. Cuma mezatlarımızı deprem yardımlarına hasrettik. Kendimize herhangi bir komisyon vesaire hiçbir şey almıyoruz. Gelirin tamamı yardım için bağışlanıyor. Şu ana kadar 6 mezatta 415 bin lira bağış toplandı. Allah nasip ederse hedef 1 milyon lira. Biraz hedefi yüksek tutmaya çalışıyoruz." dedi.
İnsanların hayır işlemek için mezatlara dahil olduğuna dikkati çeken Çakır, aldığı ürünü mezata geri bağışlayanların da sayısının bir hayli yüksek olduğunu ifade etti.
"Dekontunu da internet üzerinden paylaşıyorum"
Yardımları depremzedelere AFAD ve Bülbülzade Vakfı aracılığıyla ulaştırdığını söyleyen Çakır, "Her mezattan sonra kitap alanlara mesaj atıyorum. Paraları hızlıca tahsil edip bir iki gün içerisinde meblağı denkleştirip yardım olarak gönderiyorum. Dekontunu da internet üzerinden paylaşıyorum. Bu meblağlar en nihayetinde bizim gibi sıradan insanlar için çok ciddi meblağlar. O yüzden de bunun takibinin yapılması bence de hakları." açıklamasını yaptı.
Ömer Çakır, mezatların bağışlanan kitapların biteceği zamana kadar süreceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Belki bunu bir gelenek haline getirip düzenli bir şekilde devam ettirebiliriz. Yardım etmek istediğimiz zaman illa böyle bir kriz anının olmasına gerek olmayabilir. O yüzden inşallah bu kitaplar bittikten sonra da başka bir maksatla yine yardım mezatlarını devam ettirmeye niyetliyim. Kendim için de motivasyon oldu. Bir yardım mezatı olacağı zaman hangi kitabı çıkartırsak daha çok heyecanlandırır insanları diye düşünüyoruz. Bazı müşterilerimden arayanlar, mesaj atanlar da oldu. İnşallah daha da hedefleri de büyütebiliriz. Yardım işi olduğu için daha yüksek hedef tutmaktan da çok çekinmiyorum. İnşallah bu hayır işleriyle devam ederiz. Bununla bilinelim, bizi böyle tanısınlar. Biz de buna layık olmaya çalışalım."
Mezata katılmak isteyenlerin Twitter, Instagram ve YouTube üzerinden Kadim Sahhaf sayfasını takip edebileceğini dile getiren Çakır, "Bu hayra ortak olup hem de hediyesi olarak bir kitap alırlarsa seve seve de ulaştırırız kendilerine, çok da teşekkür ederiz." değerlendirmesini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.