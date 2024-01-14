Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.
Osmaniye
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapımına başlanan 192 kalıcı konutta sona gelindi.
Depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.
Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi ilçeye toplu konut yapılması için TOKİ'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.
TOKİ'nin ilçeye 126 konut yapmak için proje hazırladığını aktaran Demiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerle projenin ertelendiğini belirtti.
Depremlerin ardından 126 konutluk projenin 192 konuta çıkarıldığını anlatan Demiroğlu, "Depremden dolayı konut sayısını arttırarak 3+1 ve 2+1 toplam 192 konut olarak yapımı tamamlandı. Bu konutların yapımına başlanalı yaklaşık 4-5 ay oldu, kısa bir sürede de yapımı tamamlandı." diye konuştu.
Demiroğlu, şu anda bölgede çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydederek, konutları bir an önce depremzedelere vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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