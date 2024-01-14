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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için yapılan 192 kalıcı konutun kaba inşaatı tamamlandı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Osmaniye Sumbas'taki 192 deprem konutunun kaba inşaatı tamamlandı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner - AA

Osmaniye

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaömerli Mahallesi'nde yapımına başlanan 192 kalıcı konutta sona gelindi.

Depremzedeler için 3+1 ve 2+1 daireden oluşan 12 bloğun yer aldığı alanda çevre düzenlemesi devam ediyor.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremler öncesi ilçeye toplu konut yapılması için TOKİ'ye başvuruda bulunduklarını söyledi.

TOKİ'nin ilçeye 126 konut yapmak için proje hazırladığını aktaran Demiroğlu, 6 Şubat'taki depremlerle projenin ertelendiğini belirtti.

Depremlerin ardından 126 konutluk projenin 192 konuta çıkarıldığını anlatan Demiroğlu, "Depremden dolayı konut sayısını arttırarak 3+1 ve 2+1 toplam 192 konut olarak yapımı tamamlandı. Bu konutların yapımına başlanalı yaklaşık 4-5 ay oldu, kısa bir sürede de yapımı tamamlandı." diye konuştu.

Demiroğlu, şu anda bölgede çevre düzenlemelerinin devam ettiğini kaydederek, konutları bir an önce depremzedelere vermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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