Dolar
18.84
Euro
20.15
Altın
1,861.55
ETH/USDT
1,486.40
BTC/USDT
21,647.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya, Asrın felaketi

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle NATO ülkelerinin Türkiye ile güçlü dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.02.2023
NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Brüksel

Stoltenberg, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısına, Türkiye'deki depremlere değinerek başladı.

"Düşüncelerimiz Türk halkıyla." diyen Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin arama kurtarma görevlisi, itfaiyeci, sağlık çalışanı ve deprem uzmanı gibi çok sayıda yardım görevlisini Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye çeşitli barınma desteği vereceğini de aktararak "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddiası asılsızdır
Arama kurtarma köpeği "Gece" enkaz altındaki 18 kişiye ulaşılmasını sağladı
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi
İstanbul'da yaşayan yabancılar depremzedelere yardım için seferber oldu

Benzer haberler

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

NATO'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet