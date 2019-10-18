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Türkiye

Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Zuhal Demirci   | 18.10.2019
Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ile varılan anlaşma ele alındı.

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