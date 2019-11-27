Euro
6.36
Dolar
5.78
BIST 100
105,844.20
Altın
1,454.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 27.11.2019
Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

Çavuşoğlu ile Stoltenberg telefonda görüştü

'S-400 kutuda tutulmak için alınmadı'

'Yüz milyonlarca Müslüman Filistinlilerle beraberdir'

Çavuşoğlu Japonya'da mevkidaşları ile görüştü

Çavuşoğlu Japonya'da mevkidaşları ile görüştü
Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar