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Dünya

Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu

Biri kadın 7 kişinin cesedinin çiftlikten, diğerlerinin ise çukurdan elleri bağlı şekilde çıkarıldığı bildirildi.

Sinan Doğan   | 27.11.2019
Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu

Ankara

Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 6'sı kadın olmak üzere, toplam 14 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika basınındaki haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin yer aldığı Jalisco eyaletindeki Lagos de Morano kentindeki bir çiftlikte ve yakınındaki çukurda, 14 cesedin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, biri kadın 7 kişinin cesedinin çiftlikten, diğerlerinin ise çukurdan elleri bağlı şekilde çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Jalisco Adli Bilimler Enstitüsünden uzmanlar, cesetlerin ölüm nedenlerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli, bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Aynı bölgede, yıl başından bu yana gizli mezarlar, evler ve diğer yerlerde yapılan kazılar sonucunda 274 ceset bulunmuştu.


















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