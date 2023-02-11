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Ekonomi, Asrın felaketi

Milli mobil baz istasyonları deprem bölgesinde hizmet veriyor

Milli olarak geliştirilen 4 mobil baz istasyonu Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da devreye alındı.

Göksel Yıldırım   | 11.02.2023
Milli mobil baz istasyonları deprem bölgesinde hizmet veriyor

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ULAK Haberleşme, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci günü itibariyle 45 kişilik ekiple sahadaki haberleşme sistemlerini, baz istasyonlarını ayağa kaldırmak üzere 3 operatöre destek veriyor. Sağlanan insan kaynağı ve teknik ekipmanla birçok sahada haberleşme altyapısı aktif hale getirildi.

Bu çalışmalara ek olarak milli imkanlarla geliştirilen ULAK Taşınabilir Baz İstasyonları da bölgeye sevk edildi.

Operatörlerle koordineli olarak belirlenen bölgelerde her 3 operatöre hizmet verecek şekilde operasyon yürütülüyor. Mobil baz istasyonlarından 2'si Hatay-Merkez, diğerleri Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuruldu. Gelecek günlerde bunların sayının artırılması ve 10 mobil baz istasyonun bölgede servis vermesi için hazırlıklar yapılıyor.

Afet durumuna yönelik çözüm

Taşınabilir baz istasyonları, hızlı kurulabilmesi ve istenilen bölgeye kısa sürede sevk edilebilmesi gibi özellikleriyle afet durumlarına yönelik geliştirildi. Sistem, ULAK 4.5G baz istasyonu ile mobil kapsama alanı olmayan yerlerde sınır içi veya sınır ötesinde kullanıcılara geniş bant iletişim imkanı ile mobil haberleşme imkanı sağlıyor.

ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu, operatör ağlarına en yakın noktadan erişerek (transmisyon sağlanarak) kullanıcılara servis veriyor. Normalde sabit kafes direklere kurulan baz istasyonu, farklı araçlara entegre edilerek mobil hale getiriliyor ve ihtiyaç olan bölgelerde hızlı şekilde kurulumu yapılıyor. Böylelikle bina üstünde yer alan ve deprem sonrası yaşanan çökmeler nedeniyle çalışamaz hale gelen baz istasyonları yerine ULAK mobil istasyonlarıyla hizmet verilebiliyor.

ULAK Taşınabilir Baz İstasyonu, ağ paylaşımı (RAN sharing) yöntemiyle, 3 farklı operatöre aynı anda hizmet verebiliyor. Böylece her operatör için ayrı baz istasyonu kurmadan bir taşınabilir baz istasyonu ile 3 operatörün müşterilerine servis verilebiliyor. Tek saha ile hizmet verilmesiyle maliyet, zaman ve iş gücünde kazanımlar sağlanıyor. ULAK Baz İstasyonu ile operatörlerin kullandığı farklı frekanslar (800 MHz, 1800 MHz, 2600MHz) destekleniyor.

Farklı araçlara uygulanabiliyor

Mobil baz istasyonu, römork ve konteyner tipi olarak iki farklı şekilde sahada servis veriyor, istenildiğinde bunlara ilave olarak farklı tipteki araçlara da kolaylıkla entegre olabiliyor.

Römork ve konteyner çözümünde ULAK Mobil Geniş Bant Baz İstasyonu RRU, BBU, anten, OAM Yazılımı, ağ yedekliliği, radyo-link, jeneratör ve opsiyonel olarak çekirdek şebeke yazılımıyla uydu platformu alt bileşenleri gibi sistem bileşenleri kullanılabiliyor. Konteyner içinde ayrıca 2 kişinin çalışacağı bir bölüm yer alıyor.

ULAK Haberleşme, sahip olduğu imkanlarla depremden etkilenen her bölgenin ve operatörün ihtiyacını koordine etmek ve çözüm bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yerli ve milli ULAK Baz istasyonları da sahalarda aktif olarak hizmet veriyor, teknik desteklerle hizmetin devamlılığı sağlanıyor.

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