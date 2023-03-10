Dolar
18.97
Euro
20.08
Altın
1,835.77
ETH/USDT
1,410.00
BTC/USDT
19,933.00
BIST 100
5,411.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Asrın felaketi

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

Mardin'in mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında 5 katlı betonarme binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Halil İbrahim Sincar  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkım çalışması sürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Yenikapı Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, sit alanında yıkılması planlanan diğer betonarme yapıları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Demirtaş, bugüne kadar ilk etapta belirlenen 240 betonarme binadan 180'ini yıktıklarını söyledi.

Tarihi kentin betonarme binalarından arındırılmasıyla gerçek değerinin ortaya çıkacağının kaydeden Demirtaş, şöyle dedi:

"Yaklaşık 5 bin 500 metrekare kapalı alanı olan 20 dairenin olduğu bir bina. Binaları yıkmaya devam edeceğiz. Sit alanı içerisindeki bütün betonarme binaları yıkmayı düşünüyoruz. Buranın bir cazibe merkezi, bir turizm merkezi olduğunu herkes en yakın zamanda daha güzel bir şekilde görecek."

"Bine yakın bina var, bunların tamamını yıkmayı amaçlıyoruz"

Sit alanında yıkılması gereken bine yakın bina bulunduğunu aktaran Demirtaş, yıkım kararı için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Geçmişteki tarihi kültürüne uygun bir Mardin'i ortaya çıkaracaklarına dikkati çeken Demirtaş, "Geçmişteki fotoğraflarına bakarsanız bugünkü Mardin ile 2 sene önceki Mardin arasında çok büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü 180'e yakın bina yıktık. Bine yakın bina var, bunların tamamını yıkmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önemli desteklerinin olduğunu anlatan Demirtaş, son 2 yılda yıkımı yapılan binalara ilişkin 18 milyon lira bakanlık olmak üzere toplam 29 milyon lirayı aşkın ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma takıyor
İSTİB Başkanı Kopuz'dan tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi çağrısı
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

Benzer haberler

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

Mardin'in tarihi dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkımına başlandı

Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Mardin'de PKK operasyonunda patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Diyarbakır ve Mardin'de toz taşınımı etkili oldu

Depremzedelerin "can dostlar"ına Mardin'deki merkezde bakılıyor

Depremzedelerin "can dostlar"ına Mardin'deki merkezde bakılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet