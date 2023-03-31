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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşuyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'ya gelen ünlüler, depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen heyet, depremzedelerle buluştu.

Hüseyin Yıldız, Hilmi Tunahan Karakaya  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Malatya'ya gelen ünlüler, depremzedelerle buluştu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Malatya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen program kapsamında Malatya'ya gelen aralarında ses sanatçıları, milli sporcular ve modacıların da bulunduğu heyet, çadır ve konteyner kentleri gezerek çocuklara hediye verdi.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan ve afet çadırları kurularak yaşam alanına çevrilen merkeze geçen heyet, buradaki konferans salonunda çocuklara yönelik ilahi ve tasavvuf konseri verdi.

Etkinliğe katılan sanatçı Mahmut Tuncer, sahneye çocuklarla çıkarak şarkılar söyledi.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda çocuklara oyuncak dağıtıldı.

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