Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya
Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çöşnük kavşağında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.