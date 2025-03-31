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Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Göresiye  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Malatya'da sağanak etkili oldu Fotoğraf:Mehmet Emin Göresiye/AA

Malatya

Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Çöşnük kavşağında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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