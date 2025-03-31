Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.