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Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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