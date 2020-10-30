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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli enkaz altındaki kadınla görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Halil Şahin   | 30.10.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli enkaz altındaki kadınla görüştü Fotoğraf: Lokman İlhan - Anadolu Ajansı

İzmir
                    

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü. 

Bakan Pakdemirli, kadına, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

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