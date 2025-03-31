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Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Düzce'de sürücülerin fermuar sistemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ahmet Çelik  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Düzce'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kameralara yansıdı

Düzce

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden ambulans, Olimpiyat Kavşağı mevkisinde trafiğin sıkışması nedeniyle sirenlerini açtı.

Bunun üzerine trafikteki diğer sürücüler, fermuar sistemini uygulayarak ambulansa yol verdi. Söz konusu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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