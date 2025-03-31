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Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Emrullah Cesur  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Adalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına tepki

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir. Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

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