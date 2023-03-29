Dolar
19.14
Euro
20.78
Altın
1,967.60
ETH/USDT
1,813.10
BTC/USDT
28,326.00
BIST 100
4,768.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Malatyalı terzi, enkazdan çıkardığı dikiş makineleriyle hayata tutunmayı planlıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde terzilik yapan ve depremlerde evi ağır hasar alan, iş yeri yıkılan 75 yaşındaki Kazım Alagöz, enkazdan çıkardığı dikiş makineleriyle hayata tutunmayı planlıyor.

Tahir Turan Eroğlu, Kadir Yıldız  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Malatyalı terzi, enkazdan çıkardığı dikiş makineleriyle hayata tutunmayı planlıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Kazım Alagöz, AA muhabirine, 20 yıl önce yaptırdığı tek katlı evine arkadaşının yönlendirmesiyle ikinci kat çıktığını anlattı.

Depremlerde evinin üst kattan kaynaklı hasar aldığını ve yılların birikimini bir anda kaybettiğini belirten Alagöz, şunları aktardı:

"İkinci kat yıkılınca alta baskı yapmış, altı da yıprattı ve yıktı. İkinci kata gerek yoktu, 4 nüfustum, alt kat beni idare ediyordu. Bahçeli, gören hayran kalıyordu. Çiçekler, ağaçlar, şu güzellikler... Bir anda üstü yaptık, hem param gitti hem de evim gitti. Temeli sağlam. Üstü yapmasaydım alta bir şey olmayacaktı. Vallahi arkadaşımın kurbanı oldum."

Enkazdan dikiş malzemelerini çıkardı

Çalışmayı çok sevdiğini, terzilikten kazandığı parayla evini yaptığını, çocuklarını okuttuğunu dile getiren Alagöz, iş yerinin enkazından bazı malzemeleri çıkardığını söyledi.

Alagöz, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde dikili ağacım, bağım, bahçem yok. Bir emekli maaşım var. Emekli oldum işte hepsi bu. Can kaybımız yok ama servetimiz, bu yaşa kadar birikimimiz bir anda gitti. Terzi dükkanında o kadar malzemem vardı, hepsi mahvoldu gitti. İki tane makinemiz kalmış. O da kırık dökük, işte bir yer verirlerse bu konteyner yapılan yerlerden, devam ettireceğim. Mesleğim bu, başka şansım yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Dijital Şengen vizesi" için bir adım daha atıldı
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kartepe'de kar kalınlığı yarım metreyi aştı
Hakkari'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
TRT'nin yeni dijital haber kanalı "TRT Afrika" yayın hayatına başlıyor

Benzer haberler

Kavcıoğlu: Yaşanan felaketin ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin telafi edileceğini öngörüyoruz

Kavcıoğlu: Yaşanan felaketin ülkemizin ekonomik performansı üzerinde oluşturduğu etkinin telafi edileceğini öngörüyoruz

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı askeri sağlık personeli ödüllendirildi

Deprem bölgesindeki kütüphanelerde neler yapılıyor?

Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor
Hatay'da depremde oluşan yarıkta mahsur kalan iki kaplumbağayı mahalleli kurtardı

Hatay'da depremde oluşan yarıkta mahsur kalan iki kaplumbağayı mahalleli kurtardı
Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor

Deprem bölgesine enkazda kalan arkadaşı için gelen tiyatrocu Hataylı çocukları gülümsetiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet