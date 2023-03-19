Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Hayati Akçay  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Malatya

Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkımı, yağışa rağmen ara verilmeden sürdürülüyor. Ekipler, enkaz kaldırma işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Bina sakinlerinin de refakat edebildiği çalışmalarda çok sayıda iş makinesi kullanılıyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatıyor.

Bazı vatandaşlar evlerindeki eşyalarını taşımaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız

Benzer haberler

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Arama kurtarma köpeği "Tabu" ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pazarcık'ta depoda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

Pazarcık'ta depoda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor
Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı

Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı
Hatay'da DSİ ekipleri, 50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

Hatay'da DSİ ekipleri, 50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet