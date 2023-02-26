Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,634.30
BTC/USDT
23,497.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 3 bin 899 olduğunu bildirdi.

Volkan Kaşik   | 26.02.2023
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 899 binanın yıkıldığı, 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 372 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Kentte ayrıca günlük 446 bin 425 porsiyon sıcak yemek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 36 bin 129, hava yoluyla 39 bin 286, trenle ise 12 bin 736 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
MSB'den "Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor" paylaşımı
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1199 yaralının tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889

Pekin'de depremzedeler için "Şarkılar Türkiye İçin" konseri düzenlendi

Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek

Hatay'da sahipsiz hayvanlar sahiplendirilmek üzere farklı illere götürülebilecek
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı

MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı
Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı

Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet