Malatya Valiliği: (Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528
Malatya
MALATYA (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki durum hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, 2 bin 528 binanın yıkıldığı, 13 bin 106 ağır hasarlı, 1706 orta hasarlı binanın tespit edildiği belirtildi.
Kentte 7 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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