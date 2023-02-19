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Gündem, Asrın felaketi

Malatya Valiliği: (Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528

Ahmet Özler   | 19.02.2023
Malatya Valiliği: (Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528

Malatya

MALATYA (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, 2 bin 528 binanın yıkıldığı, 13 bin 106 ağır hasarlı, 1706 orta hasarlı binanın tespit edildiği belirtildi.

Kentte 7 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.




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