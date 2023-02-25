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Dünya, Asrın felaketi

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon dolara yaklaştı

Kazakistan’da AFAD’a aktarılmak üzere açılan deprem yardım hesabında bugüne kadar 10 milyon dolara (188,7 milyon TL) yakın bağış toplandı.

Meiramgul Kussainova   | 25.02.2023
Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan bağış 10 milyon dolara yaklaştı

Astana

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kazak iş insanı Bulat Utemuratov’un fonundan yardım hesabına 5 milyon dolar bağış aktarıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Kazakistan’daki deprem yardım hesabına bugün 5 milyon ABD doları aktaran Utemuratov fonuna müteşekkiriz. Böylelikle Kazakistan’dan AFAD’a yapılan toplam bağış miktarı 10 milyon dolara yaklaşmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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