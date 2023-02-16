Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,843.72
ETH/USDT
1,708.30
BTC/USDT
24,862.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
hramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçındaki Basel karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor. 4
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı.

İzzet Mazı, Sefa Şahin   | 16.02.2023
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Kahramanmaraş

Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı
Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine yardım seferberliği devam ediyor
AYM, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu

Benzer haberler

Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde

Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde

Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi, yaptığı binaları depremden sonra tek tek dolaşmış

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı

Osmaniye'de yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı

Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 9 kişi daha yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet