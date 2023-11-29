Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.