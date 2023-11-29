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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Hülya Kara  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Hülya Kara/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşındı.

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