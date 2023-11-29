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Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Şengül Azbay, Orhan Kuzu  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kocaeli

Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgarın yanı sıra yüksek kesimlere kar yağmasının ardından yolların kapanmaması için Fen İşleri Dairesi Karla Mücadele Ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı "A Takımı" ekipleri de yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde başlayan kar yağışıyla mücadeleye destek veriyor.

Ekipler, vatandaşların kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütüyor.

Karabük

Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Kar kalınlığının 24 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldü.

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