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Dünya

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 01.11.2022
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pekin

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın kuzeydoğusundaki Yilan şehrinin 78,4 kilometre açığı olan 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 108,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin yol açtığı sarsıntı, Ada'nın kuzeydoğusundaki Yilan ve Hualien şehirlerinin yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.

Ada'da gün içinde kaydedilen 4,4 ve 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından meydana gelen depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, güneydoğudaki Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

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