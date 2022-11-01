aİtalya'da yeni bakan yardımcısının Nazi kol bandıyla çekilmiş fotoğrafı tartışılıyor

İtalya'da yeni bakan yardımcısının Nazi kol bandıyla çekilmiş fotoğrafı tartışılıyor
İtalya'da Giorgia Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinde Altyapı Bakanlığına bakan yardımcısı olarak atanan Galeazzo Bignami'nin Nazi kol bandıyla çekilmiş fotoğrafı tartışma konusu oldu.
Roma, Ankara
Başbakan Meloni'nin kendi partisi aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri'nden (FdI) milletvekili seçilen Bignami'nin Altyapı Bakanlığında bakan yardımcılığına getirildiğinin açıklanmasının ardından Bignami'ye ait bir fotoğraf, İtalyan basınında ve sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Bignami'nin 2005'te Nazi subayı gibi giyinip, Nazi kol bandıyla çekildiği fotoğraf karesi, ülkede tartışma yarattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da bu fotoğrafa tepki gösterdi.
Altyapı Bakanlığının yeni "2 numarası" Bignami ise söz konusu fotoğrafın kendisinin bekarlığa veda partisi gibi özel bir ortamda çekildiğini belirterek, bu karenin yeniden gündeme getirilmesinin "saçmalık" olduğunu söyledi.
Bignami, "Totalitarizmin her halini, her türlü anti-demokratik ifade biçimini ve hatta mutlak kötülük olan Nazizm ve ona yakın olabilecek her hareketi koşulsuz sert şekilde kınıyorum." açıklamasında bulundu.
Bignami, tüm siyasi yaşantısı boyunca Yahudi halkına ve İsrail'e olan yakınlığını her zaman dile getirdiğini savundu.
İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimleri, Benito Mussolini ve 1922-1943 dönemindeki faşist döneme gençliğinde sempatiyle baktığını gizlemeyen aşırı sağcı Giorgia Meloni ve partisi İtalya'nın Kardeşleri ve sağ ittifakı kazanmıştı.
Meloni ve liderlik ettiği sağ ittifakın, 22 Ekim'de sağ koalisyon hükümetini kurması, Mussolini'nin "Kara Gömlekliler" isimli grupla iktidarı ele geçirdiği "Roma'ya Yürüyüşü"nün 100. yılına denk gelmesi ise ilginç bir tesadüf oluşturmuştu.
Giorgia Meloni, 25 Ekim'de parlamentodaki güven oylamasından önce yaptığı konuşmada, "faşizm de dahil olmak üzere demokratik olmayan rejimlere hiçbir zaman sempati duymadığını" belirtmiş, 1938'deki ırkçı yasaları İtalya tarihinin en düşük seviyesi olarak nitelemişti.
İtalya'da sağcı hükümet 50'den fazla kişinin katıldığı "izinsiz partileri" suç sayacak
İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, kamu düzeni veya güvenliği için "tehlikeli" olacağı iddiasıyla 50'den fazla kişinin katıldığı izinsiz parti veya toplantıları suç sayma kararı aldı.
BBC'de yer alan habere göre, söz konusu partileri suç sayacak yasa hamlesi, hafta sonu Modena kentinde bir depoda İtalya'dan ve yurt dışından 1000'den fazla kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisinin ardından geldi.
Parti, gürültü ve bölgedeki trafiği olumsuz etkilediği şikayetleri üzerine yasaklanmıştı.
Yasa çerçevesinde 50'den fazla kişiyi kapsayan izinsiz "tehlikeli partilerin" organizatörleri 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek ve telefonları dinlenebilecek.
Başbakan Meloni, yasanın, insanlara zarar gelmesini önlemeyi amaçladığını ve Avrupa'nın başka yerlerinde de benzer düzenlemelerin olduğunu savundu.
Meloni'nin selefi olan ulusal birlik hükümeti, 2021 yılında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan büyük bir partinin ardından yasayı değiştirmek için çalışmalara başlamıştı.
Ancak aşırı sağcı yeni hükümet, büyük para cezaları ve ses sistemlerine el konulması da dahil olmak üzere daha sert kararlar aldı.
Hükümete Modena'daki partiyi yasaklarken, eski diktatör Benito Mussolini'nin 2 bin destekçisinin hafta sonu Predappio'da düzenlediği "faşist yürüyüşü" görmezden geldiği eleştirileri yöneltildi.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yürüyüşün kamu düzenine zarar vermediğini ve yıllardır devam ettiğini, iki olayın "tamamen farklı şeyler" olduğunu savundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.