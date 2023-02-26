Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti
Ankara
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.
#Canlı: AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/MHQdnMlN59— AA Canlı (@AACanli) February 26, 2023
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