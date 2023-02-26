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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti

Yeşim Sert Karaaslan   | 26.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti

Ankara

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

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